يجري العمل لإدراج قصر ملوك شاكي في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 14 سبتمبر (أذرتاج).

يجري حاليا العمل على إدراج قصر ملوك شاكي والمركز التاريخي للمدينة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، حسبما أعلنه ابولفس قارايف وزير الثقافة الأذربيجاني ورئيس اللجنة المنظمة التي أنشئت بقرار الرئيس الأذربيجاني بشأن تنظيم الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو عام 2019.

قال قاراي فان ترشح "المركز التاريخي لمدينة شاكي مع قصر الملوك" عرض في الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي المقامة في مدينة كراكوف البولندية عام 2017.

وشدد الوزير على ان "اتخاذ قرار حول اية عينة او تراث مادي ثقافي في دورة لجنة التراث العالمي لليونسكو يعني أيضا تسجيل اسم ذلك البلد في تاريخ البشرية".

وقال الوزير ان قائمة التراث العالمي ضمت مجمع ايتشري شهر العمراني التاريخي وهو المدينة القديمة في باكو عام 2000 ومحمية قوبوستان التاريخية الفنية عام 2007.

يشار الى ان الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو ستنعقد في باكو في الفترة ما بين 30 يونيو و10 يوليو عام 2019.