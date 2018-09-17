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    علم وتعليم


    افتتاح معهد الإلهيات الأذربيجاني

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

    أقيم اليوم حفل افتتاح معهد الإلهيات الأذربيجاني بحضور مدير قسم العلاقات القومية والتنوع الثقافي والشئون الدينية لدى ديوان رئاسة الجمهورية اعتبار نجفوف ورئيس لجنة الدولة المعنية بشئون المؤسسات الدينية مبارز قوربانلي ونائب المجلس الوطني سيافوش نوروزوف ورئيس مجلس إدارة جامعة 29 مايو لدى وقف الديانة في تركيا طيار آلتيقولاج ورؤساء الطوائف الدينية في أذربيجان وغيرهم من المسئولين، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد.

    تحدث رئيس المعهد الدكتور جيحون محمدوف في كلمة ألقاها في الحفل عن دور الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تطوير العلاقة بين الدولة والدين ورعاية واهتمام مؤسسة حيدر علييف التي ترأسها النائبة الأولى لرئيس الجمهورية السيدة مهربان علييفا لهذا المجال في أذربيجان. وقال إن المعهد استقبل 35 طالبا لتخصص العلوم الإسلامية و25 طالبا لتخصص العلوم الدينية في السنة الدراسية ما بين عامي 2018-2019. تم تقديم معايير تعليم تخصصات العلوم الدينية والإسلامية إلى وزارة التعليم الأذربيجانية. تعمل حاليا في المعهد كلية واحدة و3 كراس. إن التعليم في المعهد باللغة الأذربيجانية. ومن المخطط افتتاح أقسام باللغات الروسية والإنجليزية والعربية وجلب طلاب من البلدان المختلفة للدراسة في المعهد.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معهد الإلهيات الأذربيجاني
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