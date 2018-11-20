تواصل أذربيجان تعاونها مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني قارا قاراييف مع الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ناصر عبد العزيز الناصر في نيويورك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أنه تم تبادل الآراء حول أنشطة التحالف على المستوى العالمي وشريك مبادرة الرئيس إلهام علييف "عملية باكو" والمنتدى العالمي حول الحوار بين الثقافات.

وقال الوزير أبولفس قرايف إنه قد بدأت الاستعدادات للمنتدى العالمي الخامس حول الحوار بين الثقافات الذي سيعقد في أذربيجان في عام 2019 وسيتم استمرار التعاون مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات.