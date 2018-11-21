أذربيجان تضع برنامج 5 ديبلومات مزدوجة دولية في التعليم

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

أقيم اليوم في وزارة التعليم الأذربيجانية مؤتمر صحفي متعلق ببرنامج الدولة لزيادة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان خلال أعوام 2019-2023.

تحدث وزير التعليم جيهون بايراموف في كلمته عن أهمية هذا البرنامج مشيرا الى انه استمرار برنامج الدولة لابتعاث الشباب الأذربيجانيين للدراسة في البلدان الخارجية ويساهم في تطوير نظام التعليم العالي ليتماشى مع المعايير الدولية، وتطوير الرأسمال البشري، إعداد كوادر وطنية في المجالات الاستراتيجية. وقال إن هدف برنامج الدولة هذا هو إنجاب جيل جديد من الإخصائيين في البلد انتفاعا من الإنجازات العلمية المتقدمة، تكنولوجيا التعليم الابتكارية، واستحداث برامج الدبلوم المزدوج الدولية.

قيل إن برنامج الدولة هذا يشمل تحسين مؤشرات نظام التعليم العالي نوعيا ومضمونا بوضع برامج الدبلوم المزدوج الدولي وجلب الإخصائيين الأجانب، وإنشاء بيئة أكاديمية جديدة.

أما الجزء الثاني من البرنامج فهو يشمل تمويل التعليم على درجة الدكتورة في الخارج لإعداد كوادر وطنية بغرض تعزيز القدرات الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في أذربيجان. لهذا الغرض سيتم إعداد اخصائيين محترفين لمؤسسات التعليم العالي والعلوم المحلية في المجالات المختلفة، وتحسين اختيار في مستوى الدكتورة وإنشاء نظام متابعة إنجازات التعليم.

وقال الوزير ان 5 برامج الدبلوم المزدوج الدولية ستنشأ في المرحلة الأولى لتحديث مؤشرات كفاءة وجودة نظام التعليم العالي، واستمرار المشروع بناء على نتائج متابعة تنفيذها. لذا من المقرر اختيار مؤسسات التعليم العالي الشريكة الأجنبية الشهيرة وتدريب الهيأة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحلية من خلال جلب الاخصائيين الأجانب وتحديث برامج التعليم، وتمويل برنامج الدبلوم المزدوج الدولي.

سيتم تمويل برنامج الدولة من قبل صندوق النفط الحكومي ومن المصادر البديلة (تخصيصات من ميزانية الدولة، مساعدات فنية مالية من المنظمات او الصناديق الدولية، القروض ومنح، تبرعات الأشخاص القانونيين والطبيعيين المحليين والأجانب بدون استثناء شكل الملكية).