ندوة بمعهد اللاهوت: حماية القيم المنطبقة مع روحنا الوطنية أصبحت ضرورة

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

نظم معهد اللاهوت الأذربيجاني ندوة في موضوع "دور دعاية التراث الوطني الثقافي في تشكل الجيل الشاب".

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن الندوة افتتحها مدرس المعهد الدكتور في علم الاجتماع عاصف قنبروف لافتا إلى إعارة المعهد أهمية خاصة للمواضيع ذات الطابع التثقيفي.

وألقى موظف قسم الذخائر العلمية الاثنوجرافية لدى متحف تاريخ أذربيجان الوطني لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية تورال شيرييف تقريرا حول موضوع "دور دعاية التراث الوطني الثقافي في تشكل الجيل الشاب".

واكد شيرييف في التقرير على أن الحفاظ على قيم أكثر تقدما وفي الوقت ذاته تنطبق مع روحنا الوطنية في ظل تعرضها لتأثير الأفكار الثقافية والتقاليد الشتى في فضاء المعلومات العالمية قد أصبح ضرورة. وأضاف أن اهم المهام المنوطة على المثقفين المنورين هي دعاية الهوية الثقافية للشعب وتاريخها للجيل الشاب.

بعد الاستماع إلى التقرير جرت حلقة نقاش وأجيب عن أسئلة.