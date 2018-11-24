ندوة تالية بمعهد اللاهوت تحدثت عن قيم الأسرة والطفل في العالم الإسلامي

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

نظم معهد الإلهيات الأذربيجاني في 24 نوفمبر اليوم ندوة تالية.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن مدرس كرسي اللغات والعلوم الاجتماعية بالمعهد ائلكين علي مرادوف افتتح الندوة وتحدث عن أهمية خاصة تكتسي بها الندوات المنظمة بالمعهد في مختلف المواضيع من حيث إثراء رؤية الطلبة وتشجيعهم على الدراسات العلمية.

ثم ألقى مدرس المعهد علاء الدين ملكوف تقريرا في موضوع "الأطفال في المجتمع الإسلامي المبكر والرسول محمد ص". وتناول العالم في التقرير قيم الأسرة والطفل في العالم الإسلامي عموما. واكد على أن الأهمية التي تعار في الإسلام للطفل تلعب دورا خاصا في تنشئة الطفل وضرب أمثلة ونماذج من طفول النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام ومن معاملة رسول الله ص مع الأطفال.

وأبان ملكوف موجزا مراحل العمر للأطفال مقدما معلومات حول دراسات وأبحاث عن عوامل نفسانية واجتماعية سائدة في كل مرحلة.

وأورد العالم آراء المدرسين الألماني والإيطالي فريديريك فروبل ومونتيسوري ماريا ومقتبسات من أبحاثهم العلمية لتعليم الأطفال وتربيتهم وشرحها من وجهة نظر التربية الإسلامية.

ثم جرت في الندوة حلقة نقاش حول الموضوع.