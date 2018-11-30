الأستاذ غضنفر باشايف وضع أساس دراسات كركوك بفعالياته العلمية الغنية

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

وضع الأستاذ غضنفر باشايف أساس دراسات كركوك بفعالياته العلمية الغنية. وقد تحول إلى نموذج بفعالياته بصفته مثقفا للبلد في معهد الأدب بسم نظامي الكنجوي والرابطة الأذربيجانية للكتّاب ومجلس الشيوخ الجمهوري. وجاء ذلك في لقاء منظم لدى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 276 بالعاصمة باكو مع عالم الدراسات الأدبية المرموق غضنفر باشايف.

وحضر اللقاء نائب مدير إدارة التعليم لمدينة باكو حسين عسكروف وأستاذ جامعة باكو الحكومية شيرين ديل آلي شأنوف والكاتب كامران نظيرلي وعلماء وضيوف من كركوك وأسرة المدرسة وتلاميذ.

أفادت أذرتاج عن بيان إدارة التعليم أن مدير المدرسة بهرام شيرييف تحدث في كلمة افتتاحية له في اللقاء عن ترجمة العالم وفعالياته العلمية ومساهماته في الأدب الوطني والعالمي. كما لفت حسين عسكروف في كلمته إلى أن غضنفر باشايف معروف جيدا باعتباره عالم فقه اللغة والآداب والمدرس وشخصية اجتماعية سواء في الوطن ام في العراق وتركيا وإيران.

ثم أحاط الأستاذ غضنفر باشايف الحاضرين خاصة التلاميذ علما بفعالياته ورد على أسئلة لهم.

ثم استمر اللقاء بفقرات فنية مختلفة بأداء التلاميذ.