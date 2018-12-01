باحثة إندونيسية تحضر الدروس والندوات في معهد اللاهوت الأذربيجاني

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

باحثة إندونيسية تحضر الدروس والندوات بمعهد اللاهوت الأذربيجاني بغية تحسين خبراتها في اختصاصها.

وجاء ذلك في اجتماع جرى بمعهد اللاهوت مع سفير إندونيسيا في البلد حسنان بي فناني وخريجة المعهد الإسلامي دار السلام سلطان زكريا.

أفادت أذرتاج أن رئيس المعهد جيهون محمدوف أعرب في الاجتماع عن ارتياحه من كون العلاقات بين البلدين التي تعتمد على الثقة المتبادلة بالمستوى العالي. ولفت محمدوف إلى وجود البيئة الدينية الأخلاقية العالية في البلد ووضع أساس سياسة الدولة والدين من جانب الزعيم الوطني العام حيدر علييف ومواصلة تنفيذ هذا النهج بنجاح من جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا. وقال رئيس المعهد انه يخصص أهمية لإقامة علاقات مع الجامعات العالمية الرائدة.

وأشاد السفير الإندونيسي فناني بأغراض وأهداف معهد الإلهيات الأذربيجاني وقدم معلومات حول مؤسسات التعليم الديني العالي في بلاده. وتم التأكيد على أن التعاون الإندونيسي الأذربيجاني في مجال التعليم الديني يصب في مصلحة كلا البلدين.

وقالت سلطان زكريا إنها مهتمة بالتعليم لدى معهد اللاهوت في مجال تاريخ الأديان المقارن. وأعربت الباحثة الإندونيسية عن رضاها عن تدريس وتعليم الدروس في المجال المذكور من جانب متخصصين ذوي النطاق العالمي بالمعهد.