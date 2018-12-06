"ما سبب الاحتراق النفسي؟" – تدريب بمعهد الإلهيات

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

نظم تدريب في موضوع "ما سبب الاحتراق النفسي؟" بمعهد الإلهيات الأذربيجاني بعرض الكاتب النفسي روشن عبد الله أوغلو.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن مدير كرسي اللغات والعلوم الاجتماعية ائلكين علي مرادوف افتتح التدريب متحدثا عن أهمية الموضوع.

ثم قدم عبد الله أوغلو الموضوع قائلا أن هدف التدريب كشف علامات متلازمة الاحتراق النفسي ومكافحتها. وقال أن الذين يشعرون يوميا بالقلق والتعب وسريع الغضب وغير المتذوق من حياتهم وعملهم يعانون من متلازمة الاحتراق النفسي.

وأشار الكاتب النفسي إلى أن مخاطر وجود هذه المتلازمة لدى الاعمال ذات التواصل مع الناس عالية.

أكد على إمكانية إزالة متلازمة الاحتراق النفسي موضحا أن اهم سبلها هي طرح الأسئلة مثل " ماذا يحصل؟" و"ماذا أريد؟" و"كيف يمكن تحقيق رغباتي؟" و"ما هي بدائلي؟" وأمثالها والرد عليها.