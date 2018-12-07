إعادة تشغيل مركز باكو الأمريكي بعد الإصلاح

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

قال كمال عبد الله إن الرئيس إلهام علييف كان قد أشار دائما إلى أن شروع أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدبلوماسية يرجع إلى الرئيسين العظيمين حيدر علييف وجورج بوش وإعادة افتتاح مركز باكو الأمريكي هي امتداد هذه العلاقات وافتتاح المركز الأمريكي حدث مهيب.

أفادت أذرتاج عن بيان جامعة الألسن الأذربيجانية أن رئيس الجامعة الأكاديمي كمال عبد الله أضاف في كلمة ألقاها في حفل إعادة الافتتاح بعد الإصلاح الشامل إن الأطفال الصغار المستفيدين من فعاليات المركز يشعرون بتلك البيئة ويترعرعون كمواطن لائق بالبلد. ورفع عبد الله شكره لكل من له خدمة وجهد في إصلاح المركز مفيدا "إنني على يقين من أننا سنجد ثمار الجهود المبذولة قريبا".

وقال قائم الأعمال الأمريكية في أذربيجان الحاضر حفل الافتتاح وليام غيل إن البلدين بينهما علاقات مستدامة وطويلة الأجل في المجالين الثقافي والتعليمي وغيرهما. وأعرب غيل عن ارتياحه من إعادة تدشين مركز باكو الأمريكي بعد الإصلاح مفيدا أن فعاليات المركز نموذج واضح لتعزيز العلاقات بين البلدين. وقدم معلومات حول الظروف المهيأة لدى المركز.

ثم جرى حفل عرض الموقع الإلكتروني americancorners.az الحاوي معلومات حول المراكز الأمريكية الواقعة في أراضي باكو وكنجة وخاتشماز وصاليان وكوردمير.

يذكر أن مركز باكو الأمريكي افتتح لأول مرة عام 2004م ويتخذ من جامعة الألسن الأذربيجانية مقرا له منذ عام 2007م.