إعلان وقت دخول فصل الشتاء إلى أذربيجان

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

قال نائب مدير مرصد شماخي للفيزياء الفلكية خضر ميكائيلوف في حديثه مع مراسل أذرتاج إن فصل الشتاء في هذا العام يدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 02:22 بتوقيت باكو.