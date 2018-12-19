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    علم وتعليم


    إعلان وقت دخول فصل الشتاء إلى أذربيجان

    ١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٨]

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج).

    قال نائب مدير مرصد شماخي للفيزياء الفلكية خضر ميكائيلوف في حديثه مع مراسل أذرتاج إن فصل الشتاء في هذا العام يدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 02:22 بتوقيت باكو.

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