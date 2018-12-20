موظفة معهد الإلهيات الأذربيجاني تلقي تقريرا في الندوة الدولية حول التعليم الإسلامي لدى رابطة الدول المستقلة بماليزيا 

باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج

شاركت مديرة كرسي دراسات الأديان بمعهد الإلهيات الأذربيجاني الأستاذة المساعدة ائلنورة عزيزوفا في الندوة الدولية التي نظمها بتنظيم المعهد الدولي للفكر الإسلامي والجامعة الإسلامية الماليزية العالمية في "التعليم الإسلامي لدى بلاد رابطة الدول المستقلة" في مدينة كوالالمبور.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن الأستاذة المساعدة عزيزوفا القت في الندوة الدولية تقريرا حول "عملية تطور التعليم الديني لدى المدارس الثانوية الأذربيجانية فترة الاستقلال في إطار كتب "معارف الحياة" المدرسية". وأشارت في التقرير إلى أن المدارس المتوسطة الثانوية في أذربيجان التي هو الدولة العلمانية لا يوجد فيها حصة دينية مستقلة ويتم تعليم المعلومات الخاصة بالدين من خلال الكتاب المدرسي "معارف الحياة" في الصفوف الـ1-9 دون الصفين الـ10-11 وتعليم التلاميذ والتلميذات عبر هذه الحصة معارف أساسية حول أديان العالم المختلفة وإرساء التربية التي تعتمد على القيم الوطنية والبشرية اكثر نظاميا واستهدافا.

كما عرضت الدكتورة عزيزوفا الأساليب والمضمون والمرئيات التي تعكس عن رؤية الدين في كتب "معارف الحياة" المدرسية باستخدامها طرق تحليل المحتوى الكمي وتحليل الموضوع النوعي. وتناولت كذلك مناهج تقديم المعارف الدينية من خلال تلك الكتب المدرسية بتسليط الضوء على ما يخص بالمسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار من الديموغرافية الدينية الفريدة من نوعها وكذلك التعبير فيها عن نموذج أذربيجان من التسامح الديني.