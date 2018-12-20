باكستان تعلن منحة تعليمية
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج).
أعلنت جامعة كومستس في إسلام اباد بجمهورية باكستان الإسلامية برنامج المنحة التعليمية لمستوى الماجستير والدكتورة لمدة عامي 2019-2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لتقديم الوثائق للمنحة التعليمية 15 فبراير القادم عبر موقع http://international.admissions.comsats.edu.pk/
تسدد باكستان تكاليف التعليم والإقامة باستثناء تكاليف المواصلات الدولية.
يمكن الاطلاع على تفاصيل برنامج المنحة التعليمية في جامعة كومستس في إسلام اباد بجمهورية باكستان الإسلامية في هذا الموقع: http://www.comsats.edu.pk/
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠١]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
٠٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٧]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٠]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٩:٣٣]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٥]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٢]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٧:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٣]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٦]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٤]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠١]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
٠٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٧]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢١]
١٥.١٢.٢٠١٨ [٢١:١٩]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٨.١٠.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٦:١٧]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
١٨.١٢.٢٠١٨ [٢١:٤٨]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٠]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٦]
١٢.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٧]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١١:٠٠]
١٩.١٢.٢٠١٨ [٢١:١٥]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٢:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك