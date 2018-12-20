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    علم وتعليم


    باكستان تعلن منحة تعليمية

    ٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠٦]

    باكو، 20 ديسمبر (أذرتاج).

    أعلنت جامعة كومستس في إسلام اباد بجمهورية باكستان الإسلامية برنامج المنحة التعليمية لمستوى الماجستير والدكتورة لمدة عامي 2019-2020.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لتقديم الوثائق للمنحة التعليمية 15 فبراير القادم عبر موقع http://international.admissions.comsats.edu.pk/

    تسدد باكستان تكاليف التعليم والإقامة باستثناء تكاليف المواصلات الدولية.

    يمكن الاطلاع على تفاصيل برنامج المنحة التعليمية في جامعة كومستس في إسلام اباد بجمهورية باكستان الإسلامية في هذا الموقع: http://www.comsats.edu.pk/

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