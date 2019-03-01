مؤتمر دولي يبحث حياة ومبدعات العالم الأذربيجاني ميرزا كاظم بيك أحد مؤسسي علم الاستشراق الروسي

محج قلعة، 1 مارس، أذرتاج

نظم معهد داغستان الإنساني وجامعة سانت بطرسبورغ الحكومية ومعهد الاستشراق لأكاديمية العلوم الوطنية الروسية مؤتمرا دوليا في مدينتي محج قلعة ودربند بجمهورية داغستان الروسية تكريسا لحياة ومبدعات أحد مؤسسي علم الاستشراق الروسي العالم الشهير أذربيجاني الأصل ميرزا محمد علي كاظم بيك (1802-1870).

أفادت أذرتاج عن بيان معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن المؤتمر الدولي شارك في فعالياته العلماء والمؤرخون والمستشرقون من موسكو وسانت بطرسبورغ وقازان وأوفا ونيجني نوفغورود ومحج قلعة وغيرها وكذلك من أذربيجان وتركيا وأوزبكستان واليمن.

وألقى الاكاديمي شاهن مصطفايف نائب مدير معهد الاستشراق الأذربيجاني تقريرا في المؤتمر على موضوع "أبحاث ميرزا كاظم بيك في تاريخ الشعوب التركية" وقدم فيه معلومات قيمة حول وضع ميرزا كاظم بيك في النصف الأول من القرن الـ19 في روسيا أسس علوم الدراسات التركية والتاريخية والعثمانية خاصة حول عدد من الكتب والمؤلفات القيمة التي ألفها في عهد قازان من عمره حول تاريخ القرون الوسطى لبعض الشعوب التركية مثل الأتراك العثمانيين وتتار القرم وأديل فولغا ولإيغور مشيرا إلى أن نتاجات ميرزا كاظم بيك المذكورة تحتل مكانة هامة وخاصة في الاستشراق الأوروبي حتى الآن.

كما تناول الدكتور فردى أسدوف مدير قسم تاريخ البلاد العربية واقتصادها بمعهد الاستشراق الأذربيجاني في تقرير ألقاه في المؤتمر مؤلف "دربند نامه" الذي نشره المؤلف ميرزا كاظم بيك عام 1850م بلغته الأصلية الأذربيجانية وترجمتها إلى الروسية وبعض الأحداث التاريخية المدرجة فيه وتوضيحها.