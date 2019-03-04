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    الوزير الإيراني: سكة الحديد قزوين-رشت ستربط سكك الحديد لإيران وأذربيجان

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٤]

    طهران، 4 مارس (أذرتاج).

    ان سكة الحديد بين قزوين ورشت التي ستدشن في 6 مارس ستكون وسيلة لربط نظامي سكك الحديد لإيران وأذربيجان فضلا عن ربط المدينتين الايرانيتين.

    أفاد مراسل أذرتاج من طهران ان هذه الكلمات قالها وزير الطرق والعمران الإيراني محمد إسلامي في النسخة السابعة لاجتماع مجلس التنسيق لممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" المقام في طهران في 4 مارس.

    أضاف الوزير ان سكة الحديد هذه ذات الأهمية الدولية سيستمر امتدادها الى مدينة استارا الإيرانية وستربط بسكة الحديد الأذربيجانية. قد تم تدشين سكة الحديد التي تربط مدينة استارا الإيرانية بمدينة استارا الأذربيجانية. ان سكة الحديد بين قزوين-رشت-استارا الإيرانية-استارا الأذربيجانية تشكل أساس ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" وستربط الخليج الفارسي بأوروبا الشمالية، حسبما قال الوزير الإيراني. اما البضائع المتوجهة من بلدان آسيا الجنوبية الشرقية الى أوروبا فسوف تصل الى عنوانها النهائي بالترانزيت عبر أراضي ايران وأذربيجان. ان سكك الحديد الواقعة على ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" ستنفع للمنطقة باسرها الى جانب الدول الأعضاء.

    AZERTAG.AZ :الوزير الإيراني: سكة الحديد قزوين-رشت ستربط سكك الحديد لإيران وأذربيجان
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