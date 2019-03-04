تبادل الآراء حول تنمية العلاقات التجارية بين أذربيجان والسعودية

باكو، 4 مارس، أذرتاج

جرى تبادل الآراء حول تنمية العلاقات التجارية بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة المالية أن مناقشات أقيمت خلال لقاء منعقد في باكو في 4 مارس اليوم جمع بين وزير المالية الأذربيجانية سمير شريفوف ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمان العمر.

وشهد اللقاء التأكيد على تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وغيرهما من المجالات مع الإشارة إلى مساهمة الاجتماع الخامس المنعقد في باكو اليوم للجنة الحكومية الأذربيجانية السعودية المشتركة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والفنون والثقافة والرياضة والشباب في المزيد من توسع العلاقات.

كما تبادل الطرفان الآراء حول تنمية العلاقات التجارية وتعزيزها بين أذربيجان والسعودية وزيادة حجم التبادل التجاري وسائر المسائل ذات الاهتمام المشتركة في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها.