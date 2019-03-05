أيام الثلاثاء تبشّر عيد نيروز

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

تستعد أذربيجان لاستقبال عيد نيروز عيد الربيع، هو واحد من أقدم أعياد في بلدنا.

يحتفل الشعب الأذربيجاني بأيام الثلاثاء قبل قدوم نيروز وينفرد شعبنا بالاحتفال بهذه الأيام.

ويؤثر وجود 9 من أصل 13 مناخ في أذربيجان على تنوع الاحتفال بأيام الثلاثاء.

وصف الناس منذ القدم انتعاش العناصر الأربعة - الماء والنار والريح والتراب بالحدث المشهود ونظموا احتفالات مختلفة بمناسبتها. لذلك ربط الشعب كل يوم الثلاثاء خلال هذه الفترة بعنصر طبيعي وبدأوا تأدية هذه الطقوس قبل حلول عيد نيروز بأربعة أسابيع.

أول أيام الثلاثاء هو ثلاثاء الماء، حسب الاعتقاد الشعبي القديم. والماء أول عنصر من هذه العناصر الأربعة انتعش في الربيع. خلال هذه الثلاثاء يتم تصفية المياه والجداول وتجرى أعمال التعمير والترميم في أحواض المياه وتقام احتفاليات مختلفة متعلقة بالماء. يذهب الناس في الصباح الباكر إلى الأحواض المائية ويغسلون وجوههم وأيديهم ويسألون الماء أمنياتهم. والبنات يصببن الماء الذي أخذنه من النهر أو الجدول في الزبدية ويقرأن الطالع فيه. بحيث تلقي خواتمهن في الماء بعد حكها لشعرهن ويحددن وقت زواجهن على أساس كم مرة سمع صوت جلجلة الخاتم في الزبدية.

أما ثاني أيام الثلاثاء فهو ثلاثاء النار. يرجع تاريخ هذه الثلاثاء إلى اعتقاد الناس القدماء للشمس والنار. حسب التقاليد يشعل الناس الشعاليل ويثبون من فوقها للشفاء من أمراضهم ومعاناتهم.

وثالث أيام الثلاثاء هو ثلاثاء الريح المعروفة أيضا كمسببة للرياح. حسب الاعتقاد، يحرك الريح الماء والنار اللتين انتعشتا. يقوم الناس خلال هذه الثلاثاء بأعمال النظافة في بيوتهم ويتم تهوية البيوت والسجاجيد.

أما آخر أيام الثلاثاء فهو ثلاثاء التراب أو الأرض او الأخير. في هذه الثلاثاء ينعش التراب وتكون حرارته جاهزة لزراعة النباتات. وتتصف هذه الثلاثاء من بين الثلاثاء الأخرى بكثرة طقوسها واحتفاليتها. يبدأ الناس تأدية هذه الطقوس بالذهاب في الصباح الباكر إلى الحوض المائي والاغتسال بالماء الطازج والوثب فوق الماء الجاري ، ثم يرشون الماء في فناء البيت.

الماء رمز الصحة والبركة. بعد هذا يطبخون الأكلات الشعبية احتراما لأرواح الأموات في كل بيت ويزورون قبورهم وينظفونها. بعد العصر يشب الناس في ساحة واسعة شعاليل كبيرة ويقرأون حظوظهم ويقبلون الهدايا. كذلك يطبخون في آخر أيام الثلاثاء سبعة أنواع من الأكلات الشعبية ويصبغون البيض ويجهزون "حلوى سماني".