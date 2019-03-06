بحث توسيع التعاون في الطاقة بين أذربيجان وإيران

طهران، 6 مارس (أذرتاج).

أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف في لقائه مع وزير الطاقة الإيراني رضى ارديكيان على العزم السياسي لرئيسي كلا البلدين في توسيع التعاون مشيدا بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين أذربيجان وإيران.

وأضاف أن الطرفين وقعا على اتفاقيتين حول إنشاء "الحوضين المائيين "خودافرين / قيز قالاسي" و"اوردوباد / مارازاد" مع الإشارة إلى تأسيس لجنة فنية مشتركة حول إنشائهما واستغلالهما. إلى جانب ذلك، تم مد الخط الكهربائي "موغان" (بين ايميشيلي وبارساباد) بطاقة 330 كيلواط. وأبرمت اتفاقية إطارية حول بيع الطاقة الكهربائية من أذربيجان إلى ايران. ان توقيع اتفاقية حول بيع وشراء الطاقة الكهربائية بين شركة "تاوانير" الإيرانية لإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها ومؤسسة "أذرإينيرجي" للطاقة الكهربائي عام 2018 يساهم في التعاون في الطاقة الكهربائية.

قيل ان نواب وزراء الطاقة لأذربيجان وايران وروسيا اجتمعوا في باكو للعام الماضي لمناقشة ربط أنظمة الطاقة الكهربائية وتوج هذا الاجتماع بتأسيس مجموعة عمل ثلاثي. عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في موسكو في أكتوبر العام الماضي.

وأعلن وزير الاقتصاد ان لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية ستعقد اجتماعها الـ13 في باكو في مارس العام الحالي وسيناقش سبل تطوير التعاون في مجال الطاقة إلى جانب المرافق الأخرى.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مسائل توسيع التعاون في الطاقة بين أذربيجان وإيران وربط شبكات ممر الطاقة "الجنوب والغرب" بين إيران وأذربيجان وجورجيا، ومسائل إنشاء ممر الطاقة الكهربائية بين أذربيجان وإيران وتركيا.