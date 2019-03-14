مهرجان "احياء الحرفيين" في محمية قالا

باكو، 14 مارس (أذرتاج).

سيقام في 21-22 مارس في محمية "قالا" التاريخية الاثنوغرافية مهرجان "أحياء الحرفيين – 2019" بمناسبة قدوم عيد الربيع هيد نيروز.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة المحمية ان المهرجان سيشارك فيه الحرفيون والشخصيتان الهزليتان لعيد نيروز "كوسا" و"الأصلع" (كيجال) وبنت الربيع. كما سيستمتع الحضور بمشاهدة الألعاب البهلوانية وألعاب "زورخانه" وطقوس شعبية أذربيجانية مثل "حفل الحناء" للعرائس وحفلات "فايس آرت" والتسليات للأطفال، عملية إعداد أشياء الزينة، شرب الشاي وتذوق بحلوى "سماني" اللذيذة التي تحضر في أذربيجان من حليب بذور حبوب القمح المزروعة قبيل عيد نيروز او خلاله.

سيتمكن الزوار والسياح من الاستفادة من المواصلات مجانا لزيارة محمية "قالا" خلال يومي المهرجان.

سيستمر المهرجان لمدة يومين ابتداء من الساعة 12:00 نهارا حتى الساعة 17:00 مساء.