باكو تستضيف اجتماع أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في الاثنين

باكو، 16 مارس (أذرتاج).

ستشارك 14 بلدا مصدرا للنفط وأمانة أوبك في الاجتماع الثالث عشر للمراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة المقرر عقده في باكو عاصمة أذربيجان يوم الاثنين القادم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن هذا الاجتماع يعقد في العاصمة الأذربيجانية بناء على مبادرة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لاستضافته في باكو. وهذا خير دليل على التقدير العالي لسياسة الطاقة التي ينتهجها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي طرح مبادرة إنشاء صيغة "أوبك +" بغرض تنظيم سوق النفط. وطرح الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى دافوس في يناير عام 2016 مبادرة تدعو إلى التعاون بهدف استقرار الأسعار معلنا أن التنسيق الجيد بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء فيها في خفض سقف الإنتاج قد يؤدي إلى نتائج مثمرة.

وتواصل أذربيجان دورها النشط في إطار صيغة "أوبك +" وتستضيف فعاليات منظمة في هذه الصيغة وتساهم في استقرار أسعار النفط.

يشار إلى أن الاجتماع سيجمع تحت سقفه الأمين العام لأوبك محمد باركيندو ورئيس أوبك ووزير النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط الوطنية مانويل كيفيدو فيرنانديس ورئيس المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء وزير الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية السعودية خالد عبدالعزيز الفالح إلى مندوبين رفيعي المستوى للدول الأعضاء منها الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وليبيا ونيجيريا وكونغو ومن الدول غير الأعضاء روسيا وكازاخستان والبحرين وبروني دار السلام.

من المقرر أن يلقي كل من وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ورئيس المراقبة الوزارة المشتركة خالد عبدالعزيز الفالح ورئيس أوبك مانويل كيفيدو فيرنانديس والأمين العام لأوبك محمد باركيندو كلمات ترحاب في الاجتماع.

سيقام مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماع.

سيغطي الاجتماع حوالي 180 ممثل من أكثر من 20 وسائل إعلام أجنبية ومحلية.

يذكر انه سيسبق اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة انعقاد الاجتماع الـ27 للجنة الفنية المشتركة في باكو في 17 مارس.