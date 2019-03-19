دخول فصل الربيع فلكيا يوم 21 مارس
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
هذا العام يدخل فصل الربيع فلكياً في أذربيجان بالتوقيت المحلي عند الساعة 58 :01 من يوم 21 من شهر مارس الجاري.
قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج انه يحل الاعتدال الربيعي على النصف الشمالي للكرة الأرضية 21 مارس لبدء فصل الربيع.
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