باكو، 27 مارس (أذرتاج). قال الدكتور باشا كريموف نائب مدير معهد المخطوطات الاذربيجاني في حديثه مع مراسل اذرتاج ان المعهد يحتفظ 1453 مخطوطة في الطب وحده بين المخطوطات الأخرى. يوجد فيه مؤلف حول المطبخ أيضا.

AZERTAG.AZ : 1453 مخطوطة في الطب وحده بين المخطوطات الأخرى في باكو

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