وفد أذربيجاني شارك في حفل افتتاح المبنى الجديد لمتحف قطر الوطني

باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح المبنى الجديد لمتحف قطر الوطني في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر برعاية أمير البلد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

شاركت في الحفل نائبة وزير الثقافة الأذربيجاني سبفدا محمدعلييفا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القى كلمة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف وأعطى معلومات موجزة عن تاريخ بلاده وثقافتها وتراثها الغني.

ثم تفقد الضيوف الهندسة المعمارية المعاصرة والرائعة لمتحف قطر الوطني التي يعكس تاريخ وثقافة قطر وتصميمه الداخلي وقاعاته للمعارض والعروض وبالإضافة إلى أهداف المتحف المستقبلية. تعرض في المتحف المفروشات المنزلية القديمة والسجاد ومنتجات التطريز والأسلحة الحربية والتحف ذات المستوى العالمي والحرف اليدوية الحديثة في قطر.

ويروي المتحف التفاعلي الذي صمم مبناه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل فصولَ قصة قطر وشعبها منذ القدم.

بعد التعرف على المتحف، أقيمت مأدبة غداء على شرف الضيوف باسم أمير دولة قطر.

بعد مأدبة الغذاء التقت رئيسة الوفد الأذربيجاني محمدعلييفا مع أمير دولة قطر ونقلت تحيات الرئيس الأذربيجاني الهام علييف اليه وتهانيه له وللشعب القطري بمناسبة هذا المشروع العملاق. وأشاد أمير دولة قطر بدوره بمشاركة الوفد الأذربيجاني في هذا اليوم المهيب لقطر معربا عن شكره الجزيل لقيادة أذربيجان.

ثم التقت رئيسة الوفد الأذربيجاني مع الشيخة موزا بنت ناصر المسند سيدة قطر الأولى والدة أمير دولة قطر والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر و الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ونقلت إليهن تحيات نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا وانطباعاتها الطيبة عن افتتاح المتحف.

تحدثت محمدعلييفا في لقائها مع رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر عن إقامة التعاون بين متاحف أذربيجان ومتحف قطر الوطني وأهدت اليها كتاب "الحرف الشعبية الأذربيجانية" وكتاب “Stars of Caucasus” التي يتحدث عن تاريخ السجاجيد الأذربيجانية.

وأشارت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر في حديثها الى أهمية توسيع العلاقات الثقافية بين البلدين واتخاذ كل ما يلزم لاقامة التعاون بين متاحف كلا البلدين. وأعربت عن شكرها على مشاركة الجانب الأذربيجاني في حفل افتتاح متحف قطر الوطني.

حضر الفعاليات السفير الأذربيجاني في قطر رشاد اسماعيلوف أيضا.