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    إنتاج أكثر من 8.2 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 4 أشهر

    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٣]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أنتج أكثر من 8 مليارات و197.3 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 4 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 7 مليارات و435.2 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية و434.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و7.5 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و40.5 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أكثر من 8.2 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 4 أشهر
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