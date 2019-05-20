ألعاب الفروسية في أذربيجان: "سور باباخ"

باكو، 20 مايو (أذرتاج).

تتميز ألعاب الفروسية بمستوى عال من الأداء والنشاط والتوتر. وتشتهر فنون رياضة الفروسية منذ القدم بمعظم الدول، وكان الهدف منها في الأساس هو إظهار أفضل الفرسان الذين يمتطون الجياد وكذلك إبراز أمهر وأقوى الفرسان الذين يستطيعون ترويض خيولهم. وتحتل ألعاب الفروسية مكانة رفيعة لدى الشعب الأذربيجاني شأنهم في ذلك شأن معظم شعوب القوقاز. لذلك ظهرت وتطورت في أذربيجان العديد من ألعاب الفروسية الفريدة من نوعها، وتقام سنويا من أجلها مباريات ومسابقات متنوعة على خيول قراباغ وديلبوز الشهيرة في المنطقة والعالم.

تعتبر لعبة "سور باباخ" (غطاء الرأس المصنوع من الفرو) احدى ألعاب الفروسية الشهيرة في أذربيجان. ويطلق على هذا النوع من أنواع الفروسية "كرة السلة بالحصان"، حيث تقام هذه اللعبة في ملعب يبلغ طوله 300-400 متر وعرضه 60-120 مترا. وتثبت في نهاية الملعب شبكة يبلغ قطرها 50 سم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار. ويقوم الفرسان في الفريق الواحد بمناولة "غطاء الرأس" لبعضهم البعض – دون التسليم باليد طبعا – ساعين بذلك إلى رميه في شبكة الفريق المنافس دون اجتياز خط الجزاء. وتتكون هذه اللعبة من فريقين كل منهما يتألف من ستة فرسان: أربعة منهم مهاجمون ومدافعان يلعبان في الجزء الخاص بفريقهم في الملعب دون أن يجتازا حدود ملعبهما إلى ملعب الفريق المنافس. وتستغرق المباراة عشرين دقيقة مقسمة على شوطين كل منهما عشر دقائق بينهما استراحة زمنية تستمر عشر دقائق أخرى. وتحتسب نقطة أو هدف لأحد الفريقين عند إلقاء الفريق المنافس غطاء الرأس في شبكته ولا يحتسب الهدف المصوب من خلف الشبكة. ويحظر على اللاعبين ما يلي: رمي "غطاء الرأس" في الشبكة من خارج الملعب، وإمساك اللاعب للغطاء أكثر من أربع ثوان، وتداوله باليد بين اللاعبين دون الإلقاء عن بعد، وتجاوز خط جزاء الفريق المنافس، وضرب أو إيذاء حصان الخصم أو حصان اللاعب نفسه. ويعاقب الفريق الذي يخالف أحد لاعبيه هذه القواعد برمية جزاء للفريق المنافس دون وجود حارس للمرمى، أو إيقاف اللاعب المخالف عن اللعب بعض الوقت أو حتى نهاية المباراة.