إنشاء بنية تحتية معاصرة في محمية "كيشيكجي داغ" الثقافية التاريخية في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
باكو، 23 مايو (أذرتاج).
قام كبار مسئولي معهد "أذربربا" العلمي البحثي الأذربيجاني للتصميم والترميم بتفقد محمية "كيشيكجي داغ" الثقافية التاريخية.
أفادت وكالة أذرتاج ان مدير المعهد تيلمان كريملي ورئاسة المحمية اطلعوا ميدانيا على الوضع في ارض المحمية وأجروا تبادل الآراء حول الأعمال المقبلة في المحمية.
ستنشأ في محمية "كيشيكجي داغ" الثقافية التاريخية بنية تحتية معاصرة لتحسين استراحة وزيارة الزوار.
حاليا تجري مفاوضات حول إنشاء مبنى إداري للعاملين في المحمية. ومن الضروري بناء غرف عمل للعاملين. في الوقت ذاته سيتم ترميم الطرق في المحمية. وستنفذ اعمال ضرورية لصيانة الآثار التاريخية الموجودة في ارض المحمية.
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