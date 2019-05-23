عرض الفيلم المتحرك "الأمير الصغير" لدى مركز نظامي للسينما

باكو، 23 مايو، أذرتاج

جرى في 23 مايو اليوم حفل عرض الفيلم المتحرك "الأمير الصغير" من انتاج شركة "اذان فيلم" الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج أن الحفل حضرته نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا أيضا.

وألقى في افتتاح الحفل الأمين العام للاتحاد الأذربيجاني لمنتجي الأفلام جميل قوليف كلمة تحدث فيها عن الفيلم المتحرك المنتج على أساس رواية الروائي الفرنسي الشهير أنطوان دو سانت اكزوبيري الأمير الصغير.

ثم خطب مدير شركة "اذان فيلم" منصور شفيعيف وقدم معلومات حول الفيلم المتحرك.

ثم شاهد الحاضرون الفيلم المتحرك.