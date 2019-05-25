افتتاح معرض الرسم للفنان الأذربيجاني الشاب في مركز "قراباغ" الثقافي في لوكسمبورغ
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
لوكسمبورغ، 25 مايو (أذرتاج).
افتتح في مركز "قراباغ" الثقافي في لوكسمبورغ معرض الرسم للفنان الأذربيجاني الشاب فريد اسماعيلوف.
أفاد مراسل أذرتاج ان السفير الأذربيجاني في هذا البلد ألقى كلمة في الحفل أعرب فيها عن شكره للمنظمين مشيدا بنشاط مركز "قراباغ" الثقافي معلنا استعداد السفارة لدعم نشاط هذا المركز.
قيل إن الرسام الشاب ولد في منطقة قراباغ الأذربيجاني وتلقى تعليمه الأول في باكو في مدرسة الرسم، ثم واصل تعليمه في أكاديمية الرسم الأذربيجانية. يعيش الرسام في ألمانيا منذ عام 2016. التحق منذ هذا العام بجامعة آلانوس في الفنون والعلوم الاجتماعية. يفضل الرسام الشاب في لوحاته على اللجوء الى فن بورتريه.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [٢٢:٣٨]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [٢٠:١٩]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [١٢:١٦]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:١٧]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٤:١٦]
٢٢.٠٤.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٥١]
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
١٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٠٦.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٣٠.٠٤.٢٠١٩ [١٧:١١]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
١١.٠١.٢٠١٩ [١٩:١٧]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
٢١.٠٥.٢٠١٩ [١٨:١٤]
٢٠.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٦.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٢]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٢:١٥]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١١:٣٣]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [٢٣:٠٠]
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [١٢:٢٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك