أذربيجان وجورجيا وروسيا تنشئ شبكة كهربائية دائرية

تبيليسي، 25 مايو (أذرتاج).

قالت جمعية "الأنظمة الكهربائية الجورجية الحكومية" ان أذربيجان وجورجيا وروسيا ستنشئ شبكة كهرباء دائرية، حسبما أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي.

يقال ان اخصائيي الأطراف ناقشوا في تبيليسي نظام العمل في شبكات الكهرباء في أذربيجان وجورجيا وروسيا. أشير في اللقاء إلى أهمية تطوير العلاقات في مجال الطاقة الكهربائية وإنشاء آلية تنسيق لإدارة أنظمة نقل الكهرباء.

اتفق الخبراء في إنشاء نظام الطاقة الكهربائية الدائرية المشترك. وهذه الشبكة ستوفر النشاط المستمر وبدون انقطاع لنظام الطاقة الكهربائية في 3 دول وستساهم في زيادة حجم توريد وتصدير الطاقة الكهربائية.