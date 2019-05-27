ألعاب الفروسية القومية في أذربيجان: لعبة "باباخ" (القلنسوة)

باكو، 27 مايو (أذرتاج).

تتميز ألعاب الفروسية بمستوى عال من الأداء والنشاط والتوتر. وتشتهر فنون رياضة الفروسية منذ القدم بمعظم الدول، وكان الهدف منها في الأساس هو إظهار أفضل الفرسان الذين يمتطون الجياد وكذلك إبراز أمهر وأقوى الفرسان الذين يستطيعون ترويض خيولهم. وتحتل ألعاب الفروسية مكانة رقية لدى الشعب الأذربيجاني شأنهم في ذلك شأن معظم شعوب القوقاز. لذلك ظهرت وتطورت في أذربيجان العديد من ألعاب الفروسية الفريدة من نوعها، وتقام سنويا من أجلها مباريات ومسابقات متنوعة. لعبة "باباخ" إحدى هذه الألعاب.

هي لعبة أذربيجانية ترفيهية، يسعى كل لاعب فيها للحفاظ على القلنسوة التي يرتديها على رأسه من أن يخطفها خصمه. ويشارك في اللعبة خمسة لاعبين ذكور ولاعبة. وطبقا لقواعد هذه اللعبة فللاعبة الحق في خطف قلنسوة أي فارس آخر، ولكن لا يمكن خطف قلنسوتها هي. وتقام اللعبة في حلبة سباق للخيل مساحتها 200 متر ومدة اللعبة عشر دقائق. وبعد انتهاء اللعبة يترجل الفرسان الذين خطفت قلنسواتهم، فيضربهم الفائزون بتلك القلنسوات طاردين إياهم من حلبة اللعبة. ويمنع دفع حصان الخصم أثناء سير اللعبة أو عرقلة رفع القلنسوة من على الأرض. كما يمنع التباطؤ في ركوب الخيل؛ للحفاظ على سرعة اللعب.