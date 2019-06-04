بيان مرصد شاماخي بشأن رؤية الهلال

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

قال مرصد شاماخي في بيان إن موعد طلوع الهلال كان الساعة 14.03 من يوم 3 يونيو حزيران حسب توقيت باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان مرصد شاماخي الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن طلوع الهلال من الممكن رصده في البلاد القريبة من الخط الاستوائي بعد 14-16 ساعة وفي البلدان البعيدة عنه يمكن رصد الهلال بعد 18-20 ساعة.

وجاء في بيان المرصد أن هلال شهر شوال يمكن رصدها بالعين قرابة الساعة 20.20 من يوم 4 يونيو حزيران.