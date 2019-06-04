    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بيان مرصد شاماخي بشأن رؤية الهلال

    ٠٤.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٩]

    باكو، 4 يونيو، أذرتاج

    قال مرصد شاماخي في بيان إن موعد طلوع الهلال كان الساعة 14.03 من يوم 3 يونيو حزيران حسب توقيت باكو.

    أفادت أذرتاج عن بيان مرصد شاماخي الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن طلوع الهلال من الممكن رصده في البلاد القريبة من الخط الاستوائي بعد 14-16 ساعة وفي البلدان البعيدة عنه يمكن رصد الهلال بعد 18-20 ساعة.

    وجاء في بيان المرصد أن هلال شهر شوال يمكن رصدها بالعين قرابة الساعة 20.20 من يوم 4 يونيو حزيران.

    AZERTAG.AZ :بيان مرصد شاماخي بشأن رؤية الهلال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥‎٢]
    إطلاق اسم الشاعر الأذربيجاني عماد الدين نسيمي على أحد الكواكب
    ١٦.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
    انعقاد ندوة أكاديمية أذربيجانية في جامعة جورج واشنطن
    ٠٦.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
    صدور المجلد الرابع لفهرس المخطوطات العربية في باكو
    ٠٦.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:١٦]
    إرسيكا: ندوة دولية في موضوع "الحضارة الإسلامية في القوقاز"
    بيان مرصد شاماخي بشأن رؤية الهلال