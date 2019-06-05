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    إقامة صلاة العيد بمساجد أذربيجان

    ٠٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 5 يونيو، أذرتاج

    أقيمت صلاة عيد الفطر صباح اليوم بمساجد ناشطة في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده حضر صلاة العيد بمسجد طازة بير.

    وعقب الصلاة ألقى باشازاده كلمة موجزة هنأ فيها جميع المسلمين والشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

    كل عام وانتم بخير وعافية.

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