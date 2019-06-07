شركة هندية حريصة على التعاون في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في أذربيجان

باكو، 7 يونيو (أذرتاج).

قال المدير التنفيذي لمجموعة "ريفيكس" الهندية في مجال الطاقة البديلة انيل جاين إن شركته حريصة على التعاون في أذربيجان في مجال الطاقة البديلة والمتجددة إلى جانب المجالات الأخرى.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية ان الوفد المكون من رجال أعمال الهند برئاسة آنيل جاين والأمين العام لمنظمة JITO الهندية التقوا في وزارة الطاقة الأذربيجانية مع كبار مسئولين اذربيجانيين. قيل ان شركة Refex Energy أنشئت لتطوير الطاقة الشمسية في الهند.

كما نوقشت في اللقاء إمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان والاعمال المقامة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع مناقشة سبل التعاون بين البلدين.