الرئيس إلهام علييف يخصص 18 مليونا لإنشاء وإصلاح مدارس جاهزة على نطاق الجمهورية

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 يونيو اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل تنمية البنية التحتية التعليمية وإنشاء وإصلاح المؤسسات التعليمية المتوسطة في أراضي الجمهورية.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 18 مليون مانات من الأموال المنصوص عليها في الفقرة الـ 2ر16ر1 من الأموال المخصصة للنفقات الاستثمارية الأساسية الحكومية المصدق عليها بالقرار الصادر في 15 يناير كانون الثاني عام 2019م في تطبيق القانون الأذربيجانية في ميزانية الدولة لعام 2019م إلى وزارة التعليم مع تكليف مكتب الوزراء ووزارة المالية بتنفيذ ما يهمهما من متطلبات القرار الجمهوري لتركيب مدارس جاهزة على نطاق الجمهورية.