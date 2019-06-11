بدء فعاليات الجمعية العامة غير الاعتيادية للاتحاد الدولي للهندسة المعمارية في باكو

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات الجمعية العامة غير الاعتيادية للاتحاد الدولي للهندسة المعمارية لدى مركز حيدر علييف الدولي في باكو 11 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن المشاركين استمعوا إلى تقرير رئيس الاتحاد الدولي للهندسة المعمارية توماس فونيه عقب تصديق جدول أعمال الاجتماع.

والقى رئيس الاتحاد الأذربيجاني للمهندسين المعماريين عضو مجلس الاتحاد الدولي للهندسة المعمارية ائلباي قاسم زاده كلمة في الاجتماع رفع شكره لأعضاء الجمعية العامة على زيارة باكو للمشاركة في فعاليات الاجتماع. واعبر عن يقينه من أن الضيوف يعودون إلى أوطانهم بانطباعات طيبة عن البلد.

ثم استمع الحاضرون إلى تقريرين القاهما الرئيس السابق للاتحاد الدولي للهندسية المعمارية عيسى محمد وكذلك الأمين العام للمنظمة سربان تيغاناس.

ثم القى نواب رئيس الاتحاد الدولي لخمسة أقاليم تقارير قدموا فيها معلمات مفصلة حول فعاليات المنظمات للهندسة المعمارية لدى البلدان الأعضاء في كل إقليم يمثلون عنه.

كما استمع المشاركون إلى تقارير حول فعاليات مالية وبرامج العمل للاتحاد الدولي للهندسة المعمارية.

كما بحث المشاركون مسائل عاصمة الهندسة المعمارية العالمية لليونسكو والمؤتمر العالمي الـ27 للمنظمة المقرر تنظيمه في ريو عام 2020م والمؤتمر الـ28 المزمع عقده في كوبنهاغن عام 2023م.