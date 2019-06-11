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    نائب وزير الطاقة يشارك في منتدى الميثاق الدولي للطاقة

    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيشارك نائب وزير الطاقة الأذربيجاني سمير ولييف في منتدى الميثاق الدولي للطاقة الذي سينعقد في ألبانيا في 13 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية أنه من المتوقع أن يلقي نائب الوزير كلمة حول "تنويع الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

    تتعاون أذربيجان مع منظمة الميثاق الدولي للطاقة منذ عام 1994. في العام الماضي انضم بلدنا إلى الميثاق الدولي للطاقة (وثيقة لاهاي الثانية). سترأس أذربيجان مؤتمر الميثاق الدولي للطاقة عام 2020 وفي هذا السياق، من المخطط عقد منتدى الميثاق الدولي للطاقة في باكو هذا العام.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الطاقة يشارك في منتدى الميثاق الدولي للطاقة
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    نائب وزير الطاقة يشارك في منتدى الميثاق الدولي للطاقة