شركة بوتا تشغل رحلات مباشرة من باكو إلى باطوم

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

شرعت شركة بوتا ايروايز منخفضة التكلفة الأذربيجانية في تنفيذ رحلات جوية مباشرة من باكو إلى باطوم الجورجية في 14 يونيو حزيران اليوم.

أفادت أذرتاج أن الشركة اقامت بهذه المناسبة حفلا لدى مطار حيدر علييف الدولي في باكو شارك فيها مسؤولو شركتي أذال وبوتا وسفارة جورجيا. قال نائب رئيس أذال ائلدار حاجييف إن اليوم يوم مهم بالنسبة لشركة أذال وبوتا للطيران احدى فروعها الرئيسية وكذلك لمطار حيدر علييف محطتها الثانية. وأضاف أن كثافة الركاب في الرحلة الأولى تدل على أن الرحلة تلقى شعبية كبيرة خلال مدة قصيرة بجانب تقريبها ما بين الشعبين الأذربيجاني والجورجي مع إعطاء دفعة لتنمية السياحة في البلدين.

وأفاد سفير جورجيا في باكو زوراب باتارادزي انني على يقين من استقطاب هذه الرحلة اهتمام سياح من أذربيجان إلى سوق السياحة في جورجيا وزيادة شعبية باطوم. وزاد أن البلدين المجاورين تتطور بينهما العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع وجود إمكانات كبيرة في مجال السياحة وستساهم رحلة باكو – باطوم – باكو مساهماتها في المزيد من تطوير العلاقات السياحية بين جورجيا وأذربيجان.

وفي الحفل المنظم لدى مطار باطوم الدولي تحدث عمدة باطوم لاشا كوماخيدزي وسفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف ومسؤولون آخرون عن أهمية افتتاح الرحلة الجولية ودور تلعبها في زيادة تدفق السياح المتبادل بين البلدين.

واتت هذه الرحلة المباشرة هي الثانية لشركة بوتا بعد رحلتها المباشرة المنفذة إلى تبيليسي.

وكلفة الرحلة على خط باكو – باطوم تشكل 29 أورو للحد الأدنى بالاتجاه الواحد وتنفذ الرحلات مرتين أسبوعيا يومي الجمعة والأحد وتعرض تذاكر الرحلة على موقع الشركة.