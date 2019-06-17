حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 1.27 مليار دولار

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان مليونين و779 ألف و75 طن خلال يناير – مايو للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات مليار و271 مليون و754 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة 888 ألف و600 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال 5 أشهر بلغت 315 مليون و416 ألف دولار أمريكي.

ويبلغ حجم البضائع المستوردة مليون و890 الف و475 طن وتصل التكلفة إلى 956 مليون و337 ألف دولار أمريكي.