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    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

    ١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٨]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 15585 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى مايو العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 70 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و14170 مركب لنقل الركاب عامة و1274 مركب لنقل الشحن و71 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
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