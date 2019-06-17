زيادة عدد الشباب الأجانب المتعلمين في أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
يزداد عاما بعد عام عدد الطلاب الأجانب الدارسين بأذربيجان.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة التعليم أن عددهم ارتفع بنسبة 17 في المائة.
وجاء فيه أن عدد الطلاب الأجانب الدارسين بأذربيجان في العام الدراسي الجاري بلغ الستة ألاف و4 طلبة من 86 بلدا.
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