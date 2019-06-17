أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 8ر51 مليون خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢٩]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
زادت أذربيجان من حجم صادراتها من الطاقة الكهربائية.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال فترة يناير – مايو مليارا و210 مليون و691 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 51 مليونا و874 ألف دولار.
يذكر أن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان في الفترة عينها من العام المنصرم كان مليارا و129 مليون و801 ألف كيلو واط ساعي بقيمة 53 مليونا 328 ألف دولار.
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