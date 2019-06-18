ندوة اكاديمية أمريكية اذربيجانية في واشنطن

واشنطن، 18 يونيو (أذرتاج).

انعقدت في جامعة جورج واشنطن ندوة أكاديمية أمريكية أذربيجانية برعاية شبكة الاكاديميين الأذربيجانية وبحضور علماء وباحثين وخبراء اذربيجانيين وامريكان عاملين في 16 جامعة و10 منظمات.

نوقشت في الندوة مواضيع متعلقة بتأثير الرأسمال البشري على التنمية الاقتصادية وتطور التعليم والعلوم والنمو المؤسسي، الهوية القومية وبناء جاليات وتطوير الموارد البشرية، والزراعة والتجارة، مسائل الامن والنزاع. ان الهدف من المناقشات هو تقديم رؤى علمية مختلفة في المجالات الشتى وتبادل الإنجازات العلمية الحديثة.

شارك في الندوة السفير الاذربيجاني في الولايات المتحدة الامريكية إيلين سليمانوف والمسئولة في وزارة الخارجية الامريكية ماريان كرافين، والممثل البارز للجالية الأذربيجانية في الولايات المتحدة الامريكية شابور انصاري، كذلك ممثلو البنك الدولي ووزارة التعليم والهيئات الحكومية الأخرى.

وتواصل الندوة اعمالها اليوم.