    • / ثقافة

    ثقافة


    جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية تقدم حفلا موسيقيا

    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]

    باكو، 18 يونيو (أذرتاج).

    ستقدم جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية حفلا موسيقيا في قصر حيدر علييف في 5 يوليو. قائد الجوقة الفني هو فنان الشعب مؤنس شريفوف.

    سيستمتع الحضور بالاغاني الشعبية والموسيقى الشرقية.

    يمكن شراء التذاكر في اكشاك قصر حيدر علييف وفي المدينة وعبر موقع www.iticket.az ومراكز "اسان خدمة"، واكشاك في مركزي "كانجليك" و"28 مال" التجاريين.

    AZERTAG.AZ :جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية تقدم حفلا موسيقيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
    جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية تقدم حفلا موسيقيا
    ١١.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٥‎١]
    بدء فعاليات الجمعية العامة غير الاعتيادية للاتحاد الدولي للهندسة المعمارية في باكو
    ٠٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
    بدء فعاليات منتدى الهندسة المعمارية الدولي في "السياحة الجماعية بالمدن التاريخية" في باكو
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
    ألعاب الفروسية القومية في أذربيجان: لعبة "باباخ" (القلنسوة)
    جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية تقدم حفلا موسيقيا