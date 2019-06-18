جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية تقدم حفلا موسيقيا
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
باكو، 18 يونيو (أذرتاج).
ستقدم جوقة الآلات الموسيقية القديمة الأذربيجانية حفلا موسيقيا في قصر حيدر علييف في 5 يوليو. قائد الجوقة الفني هو فنان الشعب مؤنس شريفوف.
سيستمتع الحضور بالاغاني الشعبية والموسيقى الشرقية.
يمكن شراء التذاكر في اكشاك قصر حيدر علييف وفي المدينة وعبر موقع www.iticket.az ومراكز "اسان خدمة"، واكشاك في مركزي "كانجليك" و"28 مال" التجاريين.
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