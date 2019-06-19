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    إنتاج أكثر من 10 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٣]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أنتج أكثر من 9 مليارات و991 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 5 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 8 مليارات و895.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية و683.3 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و16.7 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و48.6 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أكثر من 10 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
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