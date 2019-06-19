وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة يابانية

باكو، 19 يونيو (أذرتاج).

تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة "ميتسوي" اليابانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان المذكرة تنص على التعاون في تقييم إمكانيات لتوظيف استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة في أذربيجان وتهيئة الظروف لها. بناء على الوثيقة، سيتم تحديد عوامل رئيسية وتطويرها لانشاء قاعدة للقواعد ستروج توظيف استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة الأكثر مجدية اقتصاديا في أذربيجان.

وقع على المذكرة نائب وزير الطاقة سمير ولييف ونائب رئيس شركة ميتسوي في شئون أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا موتشيدا كينيجي.

ناقش الطرفان في اللقاء اهداف واولويات التعاون المقبل في مجال الطاقة المتجددة.