انطلاق منتدى مديري مواقع التراث العالمي بباكو

باكو، 27 يونيو (أذرتاج).

انطلقت اليوم في مركز باكو للمؤتمرات أعمال منتدى مريدي مواقع التراث العالمي في إطار الاجتماع الـ43 للجنة التراث العالمي لدى اليونسكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن المنتدى الذي سيستمر حتى 4 يوليو نظم من قبل وزارة الثقافة الأذربيجانية ومركز التراث العالمي لليونسكو والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ايكروم)، إدارة محمية ايجري شهر التاريخية العمرانية وهيأة صون التراث الثقافي وتطويره وإحيائه في أذربيجان.

استهل المؤتمر وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قارايف بكلمة تحدث فيها عن خبرة أذربيجان في استضافة مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة مشيرا إلى الخدمات الكبيرة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا في تطوير العلاقات بين أذربيجان واليونسكو وتعزيز العلاقات الثنائية.

قال الوزير ان أذربيجان انتخبت لتتولى رئاسة لجنة التراث العالمي لمدة عام في الاجتماع السابق للجنة. يشارك في المنتدى حوالي 70 ممثلا مما يزيد عن 50 بلدا.

أعرب المدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية

(ايكروم) اوبير ندورو في كلمته الموجهة الى مشاركي المنتدى عن تمنياته بالنجاح لعمل المنتدى.

كما تحدث رئيس محمية إيجري شهر عسكر علي اكبروف وغيره عن أهمية التراث العالمية مشيرا الى أهمية منتدى مديري مواقع التراث العالمي في الحصول على معلومات جديدة وإقامة اتصالات وكسب الخبرات.

يتضمن جدول اعمال المنتدى اهداف المنتدى ومهامه في اطار التراث العالمي وفي مجال انشاء قدرات، التعرف على وثيقة إدارية "التراث العالمي والتنمية المستدامة 2015"، معالم ثقافية وعرض رئيسي متعلق بالتطبيقات الوقائية لدى خصائص التراث العالمي.

الى جانب ذلك سيزور المشاركون محمية ايجري شهر ومحمية قوبوستان وغيرهما من المعالم.

في 2 يوليو سيدلون المشاركون ببيان خاص في الاجتماع الـ43 للجنة التراث العالمي.