بوتا أيروايز تزيد عدد رحلاتها إلى باتومي
AzerTAg.az
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٣:١٦]
باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تزيد شركة الطيران منخفض التكلفة الأذربيجانية "توتا أيروايز" عدد رحلاتها إلى باتومي من شهر يوليو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن عدد رحلاتها الجوية إلى باتومي ستنظم 3 مرات في الأسبوع خلال فترة من 17 يوليو حتى 18 سبتمبر.
يذكر أن بوتا أيروايز تنفذ حاليا رحلاتها مرتين – يومي الجمعة والأحد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٤٦]
٢٥.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٢٤.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:١٧]
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٠٧]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٠]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٥١]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٥١]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٤]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٢٠]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٠]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
٣٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٣٠]
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٧]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٢:١٦]
٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٣٥]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١١:٣٦]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٢٦]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٦]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك