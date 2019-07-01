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    بوتا أيروايز تزيد عدد رحلاتها إلى باتومي

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٣:١٦]

    باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تزيد شركة الطيران منخفض التكلفة الأذربيجانية "توتا أيروايز" عدد رحلاتها إلى باتومي من شهر يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن عدد رحلاتها الجوية إلى باتومي ستنظم 3 مرات في الأسبوع خلال فترة من 17 يوليو حتى 18 سبتمبر.

    يذكر أن بوتا أيروايز تنفذ حاليا رحلاتها مرتين – يومي الجمعة والأحد.

    AZERTAG.AZ :بوتا أيروايز تزيد عدد رحلاتها إلى باتومي
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