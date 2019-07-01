بوتا أيروايز تزيد عدد رحلاتها إلى باتومي

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تزيد شركة الطيران منخفض التكلفة الأذربيجانية "توتا أيروايز" عدد رحلاتها إلى باتومي من شهر يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن عدد رحلاتها الجوية إلى باتومي ستنظم 3 مرات في الأسبوع خلال فترة من 17 يوليو حتى 18 سبتمبر.

يذكر أن بوتا أيروايز تنفذ حاليا رحلاتها مرتين – يومي الجمعة والأحد.