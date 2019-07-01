"التراث الثقافي الأذربيجاني في متحف لوفر" يعرض في متحف السجاد في باكو
AzerTAg.az
٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]
باكو، 1 يوليو (أذرتاج).
سينظم من 3 يوليو حتى 30 سبتمبر في متحف السجاد الأذربيجاني بباكو معرض تحت عنوان "التراث الثقافي الأذربيجاني في متحف لوفر"، ذلك في اطار الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو.
أفادت أذرتاج ان هذا المعرض حدث ثقافي مهم في حياة البلد حيث سيتمكن السكان وضيوف أذربيجان من التعرف بـ3 آثار نادرة من مقتنيات متحف لوفر.
ينظم المعرض برعاية وزارة الثقافة الأذربيجانية ومتحف السجاد الأذربيجاني والسفارة الفرنسية في أذربيجان ومتحف لوفر والمعهد الأذربيجاني الفرنسي وشركة طيران "سيلك واي فيست".
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