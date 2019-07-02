بعثة أثرية دولية تكتشف عينات حضرية في جورانبوي بأذربيجان

باكو، 2 يوليو (أذرتاج).

بدأت أعمال التنقيب الأثري في موقع قديم في محافظة جورانبوي الأذربيجانية، ذلك بناء على مذكرة تفاهم للتعاون موقعة بين معهد الأثنوجرافيا وعلم الآثار لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ومركز الدراسات العلمية الوطنية الفرنسية. تضم البعثة الأثرية الدولية كلا من خبراء وعلماء من فرنسا وإيطاليا فضلا عن علماء أذربيجانيين.

أفادت وكالة أذرتاج أن أعمال التنقيب الأثرية تجرى في مسكن قارا تشينار القديم الذي يحتوي على عينات من عدة ثقافات أثرية ممتدة من العصر النحاسي إلى القرون الوسطى، واقعة في محافظة جورانبوي.

اكتشفت جراء التنقيب الأثري عينات مادية ثقافية غنية من طبقة العصر البرونزي الأول وطبقة ثقافة كور آراز، كذلك بقايا بناء دائري الشكل من اللبنة. تشير الدراسات الأولية إلى أن مسكن قارا تشينار أحد أكبر الآثار القديمة في جنوب القوقاز.

اعد الخبير الإيطالي رسوما ثلاثية الأبعاد للمكان الأثري.